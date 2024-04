Scene iz horor filmova: Jablaničko jezero zahvaćeno cvjetanjem algi, šta je uzrok?

Na Facebook stranici Udruženja “Zeleni Neretva Konjic” objavljene su fotografije užasnog stanja zagađenog Jablaničkog jezera.

U komentarima su se javili mnogi zabrinuti građani, a neki od njih pitali su što je uzrok tome. Iz ove udruge kažu kako je razlog zagađenja cvjetanje algi izazvano prekomjernim ispuštanjem fosfata.

Predstavnik ribara iz Konjica, Hrabren Kapić kazao je za Hercegovina.info kako prema njegovim saznanjima ove alge zasad ne štete ribljem fondu. prneosi novi

“Postoje druge alge koje se mogu pojaviti i uzimiati kisik iz vode što može ugroziti riblji fond. To je taloženje koje se događa godinama i nakon nekoliko decenija se u uzvodnim akumulacijama koje filtiraju vodu pokazuje. Najviše tome doprinosi zagrijavanje vode. Ne može se tu puno toga napraviti, da neko vodi računa o tome i da se radi na smanjenju koncentracije ispuštanja fosfata možda bi se i moglo spriječiti. Nije to samo industrija, tu su deterdženti isto u pitanju. Ljudi za ovo kažu da je zagađenje, ali to nije izravno zagađenje, to je posljedica zagađenja”, kazao je Kapić

Portal Hercegovina.info poslao je upit sa nekoliko pitanja Agenciji za vodno područje Jadranskog mora koja je dužna brinuti o kvaliteti voda na području HNŽ.

“Neposredno prije Vašeg upita i u Agenciju za vodno područje Jadranskog mora su zaprimljene slike Jablaničkog jezera koje ukazuju na pojavu cvjetanja kao i ranijih godina. Organiziran je izlazak na teren i uzimanje uzoraka. Obzirom na rekordno visoke temperature i ukupne hidrološke prilike, ovakve pojave se mogu očekivati i u narednom periodu. Prilikom dosadašnjih pojava cvjetanja algi nije bilo zabilježenih pojava uginuća riba. Agencija će nastaviti pratiti situaciju i informirati javnost putem web stranice”, odgovorili su iz Agencije.

