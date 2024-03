Sutra u BiH pogoršanje vremena: Pljuskovi, grmljavina, led i snijeg

“U naredna dva dana donosi povremeno kišu i pljuskove u čitavoj zemlji. U brdsko-planinskim krajevima snijeg. U toku sutrašnjeg dana uz jači dnevni razvoj oblačnosti lokalno moguća grmljavina i sitan led. Znak da polako ulazimo u proljeće”, naveli su.U srijedu od jutarnjih sati postepeno naoblačenje sa zapada. Već oko sredine dana u zapadnim dijelovima Bosne i u Hercegovini kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Poslijepodne i naveče zona padavina nastavlja kretanje prema sjeveru i istoku zahvatajuci tako većinu krajeva. U večernjim satima intenzivitnje padavina na sjeveru Bosne.U nizinama će padati kiša, dok više planine očekuje susnjezica i snijeg. Uz dotok nešto hladnijeg vazduha, u noći na četvrtak snjezna granica će se spustiti do oko 900m. Najniže u Krajini do oko 700m. Temperature u blazem padu, u najtopljem dijelu dana većinom od 8 do 16°C. U drugom dijelu dana zahlađenje”, kazali su.U četvrtak nastavak nestabilnog, oblačnog i svježijeg vremena uz povremeno padavine u većem dijelu zemlje. U nizinama kiša, a na nadmorskim visinama iznad 800 ili 900mnv susnjezica i snijeg,piše Radiosarajevo

“Tokom dana nešto intenzivnije padavine moguće su preko sjeveroistocne, centralne, sjeverozapadne i jednim dijelom sjeverne Bosne. U ostatku zemlje lokalni pljuskovi. Prema kraju dana postepen prestanak padavina, a u noći na petak samo ce ih jos rijetko biti.

Sumirano, do petka veći dio zemlje očekuje od 5 do 15 l/m2, preko centralne i sjeverozapadne Bosne do oko 40 l/m2. Uz to slijedi nam i blaži pad temperatura, sa kojim će se zima barem nakratko vratiti na planine regije”, kažu iz BHMeteo.

