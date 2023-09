Jako nevrijeme pogodilo Sarajevo: Na brojnim ulicama kolaps zbog velike količine vode

Padavine su još u petak navečer pogodile određena područja Bosne i Hercegovine na zapadnim i južnim dijelovima, a tokom prvog dana vikenda kiša se proširila i na druge dijelove države.

Nevrijeme nije zaobišlo ni Sarajevo u kojem su u jako kratkom vremenskom periodu pale velike količine kiše.

Kišu je pratio i vjetar, a kao uobičajena pojava u svemu tome javile su se i velike količine vode na glavnoj i sporednim gradskim cestama.

Voda na cesti velike je probleme stvorila na Ilidži, ali i na Stupu i Nedžarićima te drugim gradskim naseljima.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda još su u petak najavili kako se za vikend mogu očekivati obilnije padavine što može prouzrokovati pojavu bujičnih i poplava u urbanim područjima.

Ranije su iz Agencije za vodno područje rijeke Save upozorili na mogućnost bujičnih poplava na slivovima rijeka Une, Sane, Gline, Korane, Bosne, Usore i Tinje.

Kako su saopćili iz Agencije, prognoza vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područja u Unsko-sanskom kantonu, Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu za period od 23. do 25. septembra.

U nedjelju nas očekuje oblačno i osjetno svježije vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini je moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.

U ponedjeljak će također biti pretežno oblačno vrijeme. Prije podne u centralnim, istočnim, sjevernim područjima Bosne, na istoku i jugoistoku Hercegovine se očekuje kiša.

Krajem dana i tokom noći na istoku, jugoistoku Bosne i istočnim područjima Hercegovine lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena. prenosi klix

