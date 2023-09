MA KAKVA JESEN, SEPTEMBAR ĆE BITI TOPAO KAO DA JE JUNI: Detaljna vremenska prognoza – evo šta nas čeka do kraja mjeseca

Iako je do kalendarskog početka jeseni ostalo nešto više od 10 dana, ljeto se i dalje ne predaje. Vikend pred nama donijeće nam pravo ljetnje vrijeme i temperature vazduha od 28 do 32°C, u Beogradu oko 30°C. Pravo ljetnje vrijeme potrajaće i u prvoj polovini sljedeće sedmice. Maksimalna temperatura biće od 30 do 34°C. U utorak i u srijedu očekuju se i olujni udari košave.

Četvrtak će donijeti promjenu vremena. Očekuje se prodor oslabljenog hladnog fronta, uz prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jugoistočni vjetar biće u skretanju na sjeverozapadni. Maksimalna temperatura biće u padu za pet do sedam stepeni.

I pored tog pada temperature vazduha, ona će ostatati oko prosječnih vrijednosti koji za sredinu septembra iznosi od 23 do 27°C. Nakon kratkotrajnog pogoršanja vremena, sljedeći petak i vikend ponovo donosi sunčano i ljetnje vreme, uz temperature oko 30°C.

Oko 18-20. septembra očekuje se novo prolazno pogoršanje vremena sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponovo se očekuje pad temperature, ali na prosječne vrijednosti. Dakle, ni tada se ne očekuje značajnije zahlađenje. Treća dekada septembra proteći će u znaku promijenjivog vremena. Na vrijeme u Srbiji će uticati uglavnom ciklonska aktivnost sa Atlantika, pa će biti toplo, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskova sa grmljavinom.

Dakle, pred nama je topao ostatak septembra. Manje prolazno pogoršanje vremena, uz prodor hladnog fronta, očekuje se oko 14. septembra i oko 20. septembra. S obzirom na to da je prosjek maksimalne temperature za sredinu septembra od 23 do 27°C, one će narednih desetak dana biti uglavnom iznad prosečnih vrednosti, početkom sljedeće sedmice i za pet do sedam stepeni, dok bi se prilikom pogoršanja temperature vraćale na prosečne vrednosti.

Inače, iako se u narednom periodu očekuju prave ljetnje temperature, one neće biti ekstremno visoke kao što je slučaj ovih dana na zapadu Evrope, pa se tako u Francuskoj bilježe rekordi. Prethodnih dana temperatura u Francuskoj dostigla je rekordnih 39°C za septembar, dok se ovih dana u Parizu očekuje oko 35°C, a preko 30°C danima se bilježi širom Engleske i u Londonu. Ovakve temperaturne vrednosti veoma rijetko se bilježe i tokom najtoplijih dana usred ljeta.

Srbija se nalazi na rubnom dijelu ovog vrelog sistema i iz tog razloga neće biti toplo koliko na zapadu Evrope, ali svakako će biti natprosječno toplo. Rekordi neće biti dostignuti, s obzirom na to je najviša ikada temperatura u Beogradu 9. septembra 1946. godine, a iznosila je 42°C. Prema sadašnjim prognozama temperatura u nastavku septembra ne bi trebala da pređe 33°C.

Kada je riječ o padavinama narednih desetak dana očekuje se uglavnom period sa padavinama ispod prosjeka, čak i kada ih bude bilo oko 14. i 20. septembra neće biti u obilnim količinama. prenosi novi

