U BiH danas sunčano, najavljeni pljuskovi

Danas se u većem dijelu naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom su mogući u centralnim, istočnim, jugozapadnim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine.

Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 33 °C. prenosi Avaz

