Upozorenje: Toplotni val zahvatio BiH, temperature će rasti

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da će do kraja mjeca jula rasti temperature i da se građani moraju pripaziti od pretjeranog izlaganja suncu na otvorenom.

“Ove vremenske prilike koje su iza nas, a ogledaju se u visokim temperaturama zraka nisu ni blizu rekordima koje smo mjerili u posljednjih 130 godina. Bilo je i preko 40 stepeni, a najtopliji grad zadnjih dana je Mostar sa 37 stepeni. Nije blizu rekordnih. Nakon ovog hladnog fronta koji je donio kišu, opet nam slijedi stabilnije vrijeme sa velikim vrućinama na jugu zemlje do 38 stepeni, a u ostatku zemlje između 33 i 35 stepeni”, kaže Bakir Krajinović.

Dodaje da oni građani koji su planirali odmore to i mogu uradi bez straha od padavina na jadranskoj obali.

“Nakon hladne fronte koja je zahvatila zapad i sjever naše zemlje, nema padavina do kraja ovog mjeseca. Oni koje žele na odmor, na jug, mogu to uraditi bez bojazni od padavina. Na jadranskoj obali će biti lijepo vrijeme. Sve vrijednosti temperatura koje mi dajemo u prognozi odnose se na vrijednosti temperatura u hladu, tako da su to temperature zraka koje osjetimo u parkovima. Međutim, na asfaltu, na otvorenom je daleko veća temperatura zraka. Zbog toga i služe upozorenja iz Zavoda da ograničimo kretanje na otvorenom i izbjegnemo sunčevo zračenje”, zaključuje Bakir Krajinović. prenosi n1

