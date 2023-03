PROMJENE VREMENA IZ SATA U SAT: TEMPERATURE ĆE RASTI DO 22 STEPENA, A EVO KAKO ĆE BITI NAREDNIH DANA

Tokom noći jače naoblačenje praćeno kišom. Vjetar prije podne slab, a poslije podne umjeren, na momente pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeverozapadu zemlje do 13, a najviša dnevna od 15 do 22 stepena.

Sutra oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U višim područjima i na planinama se očekuje snijeg. U večernjim satima u nizinama centralne i istočne Bosne je moguća susnježica ili snijeg. Poslije podone prestanak padavina i smanjenje oblačnosti na sjeverozapadu Bosne, a u ostatu zemlje prema kraju dana ili tokom noći. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Krajem dana i tokom noći u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepena.

U četvrtak u većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne prije podne može biti magle i niskih oblaka. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 6, a najviša dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 stepeni, piše Hayat.

