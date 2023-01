U BiH oblačno s kišom, najavljen i snijeg

U Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima i na planinama sa snijegom. Susnježica ili snijeg su mogući i ponegdje u nizinama centralne i istočne Bosne.

Lokalno padavine mogu biti i intenzivnije. Poslije podne prestanak padavina u Hercegovini i Krajini. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni i sjeverozapadni. U zapadnim područjima Bosne se očekuju olujni udari vjetra.

Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 10, a najviša dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa susnježicom i kišom. U večernjim satima susnježica može prelazit u snijeg. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni.Za srijedu se najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima slab snijeg je moguć na istoku i jugoistoku Bosne.

U Hercegovini nešto manje oblačnosti i sunčanije. Tokom noći novo naoblačenje. Jutarnja temperatura od -3 do 4, na jugu do 6, a najviša dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 stepeni.

U četvrtak nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima i na planinama sa snijegom. Susnježica ili snijeg su mogući i u nizinama centralne i istočne Bosne. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 5, a najviša dnevna od 0 do 6, na jugu do 9 stepeni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u petak se najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini nešto manje oblačnosti i sunčanije. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 5, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 11 stepeni.

