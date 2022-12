– Protok na HE „Bajina Bašta“ je bio oko 1.900 kubika tokom noći. Trenutni protok na HE „Bajina Bašta“ je 1.760 kubika, što je pad protoka u odnosu na sinoć, a to znači da bi se u Zvorniku u popodnevnim satima očekuje se pad vodostaja – rekao je Ivanović.

Voda je ušla u dva domaćinstva u MZ Кarakaj, u garažni prostor, odnosno podrum. Sapna i Hoča su stabilne, popunjenost korita tih rijeka je oko 50 do 55 odsto, piše BN TV.

