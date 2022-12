Nova prognoza Nedima Sladića mnoge (ne)će obradovati: Objavio do kada da ne očekujemo snijeg

Poznati meteorolog sve pojasnio u dvije rečenice.

“Bez snijega najmanje do 26. 12. Ski-centri mogu slobodno staviti ključ u bravu“, napisao je Sladić na Facebooku.

S druge strane, meteorolog HRT-a Zoran Vakula također je otkrio kakva nas zima očekuje, te kako će vrijeme biti za blagdane, a objasnio je i ekstremnu kišu koja je uzrokovala poplave.

“Snijega će ove godine ponovno biti, ali mala je vjerovatnost da ćemo imati dugotrajnije snježno razdoblje s snježnim nanosima. Snijega je već bilo i prije zime tokom jeseni, u nižim predjelima se sad nastavio“, izjavio je Zoran Vakula.

Ona kaže da će pahulje lepršati pomalo u drugom dijelu noći s petka na subotu.

“Nakon toga sljedeću sedmicu ne vjerujem da će biti snijega. Nisam siguran koliko će doći do naglog zahladnjenja do Božića. Ne bi htio davati nadu onima koji se nadaju bijelom Božiću ili barem Badnjaku“, rekao je Vakula.

I ekipa meteorologa sa FHMZ na svojoj najnovijoj prognozi najavila je da neće biti većeg snijega.

Sutra, u nedjelju, se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 0 do 6, na jugu od 8 do 14 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne je moguće djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 3 °C.

U ponedjeljak, jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje u većem dijelu zemlje. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla, koja lokalno može biti i dugotrajna.

Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 4 do 8, a dnevna od 1 do 7, na jugu od 8 do 12 °C.

U utorak, u Bosni po kotlinama i uz rijčne tokove magla i niska naoblaka. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 °C.

U srijedu u Bosni po kotlinama i uz rijčne tokove magla i niska naoblaka. U ostatku zemlje pretežno sunčano.

Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 9, a dnevna od 7 do 13 °C, piše Sarajevskasehara.

