Sarajevo se i jutros guši u smogu: Glavni grad BiH među pet najzagađenijih na svijetu

Prema podacima stranice IQAir, Sarajevo je jutros peti najzagađeniji grad na svijetu s indeksom zagađenosti od 168, a s obzirom na to da je rano jutros zrak bio i zagađeniji te smo bili na trećem mjestu, jasno je da se situacija poboljšava.

Ispred Sarajeva su se našli Beograd (169), Mumbai (169), Delhi (197), a najzagađeniji grad bio je Lahore u Pakistanu s indeksom zagađenosti od 214.

Kako se može iščitati iz službenih podataka, koncentracija štetnih PM2.5 čestica u Sarajevu iznosi 64,2 mikrograma po metru kubnom što je 12,8 puta više u odnosu na uobičajene parametre.

Inače, o zagađenju zraka nedavno su govorili i iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Pomoćnica kantonalnog ministra Zijada Krvavac izjavila je kako se na sastanku 23. novembra razgovaralo o kratkoročnim mjerama za smanjivanje zagađenja zraka tokom zime.

Napomenula je da je te mjere potrebno razlikovati od onih dugoročnih, strateških mjera te je podsjetila da zagađenje zraka postoji tokom cijele godine, a ne samo zimi.

Izdvojila je dva dokumenta u kojima su sadržane dugoročne mjere za smanjivanje zagađenja do 2025., odnosno u sljedećih deset godina.

“Ono što vlada radi, odnosno ovo ministarstvo je kontinuirano provođenje strateških mjera kako bi se unaprijedio kvalitet zraka. Svi ti planovi su definisani kroz dva dokumenta. To su Kantonalni plan za zaštitu okoliša do 2025. i Zeleni akcioni plan koji je vlada prošle godine donijela i tim dokumentom su definisani jasni ciljevi za narednih deset godina, da se pokušaju smanjiti emisije do 90 posto”, izjavila je Krvavac za TVSA.

Prema njenim riječima, implementacija tog strateškog plana podrazumijeva jako velike resurse, počevši od finansijskih.

“Mogu slobodno reći da je blizu milijarda KM potrebna da se te mjere implementiraju u sljedećih 10 godina”, naglasila je. prneosi “Klix“.

