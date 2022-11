Trivić: Oteli su pobjedu jer su banda, krađu im nikada nećemo priznati

“Imam snage više nego ikad da se toj organizovanoj, sistemskoj, mafijaškoj hobotnici suprostavim u svakom obliku i svakoj instituciji. Nikada im krađu nećemo priznati. To je ološ i ološu se ne može priznati pobjeda”, poručila je Trivić i dodala:

“Nakon one sramne sjednice pokazali su da se u ovoj sramnoj zemlji sve može kupiti, ali ne mogu kupiti nas. To je lažna, ukradena pobjeda koju mogu okačiti mačku o rep. Ja ću ih na to svaki dan podsjećati, možda neće dočekati četiri godine mandata. Čemu izlaziti na izbore ako će nas opet krasti?”.

“Može ovo da traje, budite spremni. Mi smo spremni”, kazala je Trivić. prneosi “N1“.

“Razloga za protest ima milion, navest ću samo jedan koji nema veze sa izborima; povećanje budžeta sa 10 na 56 miliona. Mi smo protiv uređivačke politike RTRS,koja se piše u kabinetima. Nećemo zasad govoriti njihova imena,imena urednika koji etiketiraju nas i pišu lažne vesti,da im uzmemo telefone da izvestacimo,iz čijih kabineta te vijesti stižu. Samo nam nisu đavolje rogove stavili”, kazala je.

Facebook komentari