Džindić: BiH je u evropskom vrhu po proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije je jasno opredjeljenje Evrope i svijeta, a i naša zemlja na tom polju pravi krupne i vidljive korake.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić (SBB) prilikom današnje posjete vjetroelektrani Podveležje i hidroelektrani Salakovac na Neretvi izjavio je da je razvoj i izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u snažnom usponu u našoj zemlji i rezultat je kvalitetne strategije koju smo načinili s ciljem prelaska na obnovljive izvore energije istovremeno vodeći računa o energetskoj nezavisnosti zemlje.

– Izuzetno sam zadovoljan zatečenim stanjem na Podveležju gdje smo pokazali da se ista zemljišna površina može iskoristiti za proizvodnju električne energije iz dva izvora – vjetra i sunca jer je pri kraju procedura izgradnje solara na području Vjetroparka te ćemo pored 48 MW koji je kapacitet Vjetroelektrane, imati i fotonaposku elektranu snage 45 MW, što je ukupna investicija od 200 miliona KM – izjavio je ministar Džindić.

Dodao je da je Federacija BiH prošle godine proizvela preko 50 posto električne energije iz obnovljivih izvora čime “odgovorno tvrdim, predstavljamo područje koje je u samom evropskom vrhu po proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora što je informacija kojom se možemo dičiti.”

– Vjetar, sunce i voda su bogatstvo i resurs koji nam je Bog dao i mi to koristimo na najbolji način i pri tome se brinemo i o energetskoj nezavisnosti, ali i zaštiti životne okoline – izjavio je Džindić prilikom obilaska HE Salakovac ističući da su “vode resurs koji treba koristiti, ali ih trebamo i zaštiti te je to i razlog zabrane izgradnje mini hidroelektrana koje je u zakonske okvire uvrstilo naše ministarstvo”.

Domaćin posjete je bio Ramiz Zahirović, direktor Hidroelektrana na Neretvi u čijem sastavu radi i vjetropark.

Vjetroelektrane Podveležje, koja je u rad puštena prošle godine je instalirane snage 48 MW, godišnja proizvodnja 130 GWh, a prilikom izgradnje 2 miliona KM je dato lokalnoj zajednici za prijateljsko okruženje.

Planirana fotonaponska elektrana je snage 45 MW, godišnja proizvodnja će biti 70 GWh. Ovdje se radi o idealnoj kombinaciji sunca i vjetra u proizvodnji električne energije.

