U Bosni i Hercegovini pale cijene goriva: Evo koji je iznos jutros

Cijene goriva tokom proteklih mjeseci u Bosni i Hercegovini znatno su varirale. Međutim, od danas su cijene goriva ponovo pale.

Podsjetimo, prošle sedmice održana je sjednica Komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za usklađivanje izmjena teksta Zakona o akcizama na kojoj je odlučeno da se akcize privremeno ukinu na šest mjeseci, a onda u slučaju da se cijene goriva ne stabiliziraju postojala bi mogućnost produženja mjere na još tri mjeseca.

Cijene dizela po litru jutros u Sarajevu na benzinskim pumpama iznose od 3,06 do 3,36 KM, što bi bio najveći iznos. Benzin super 95 po litru iznosi od 2,71 KM do 2,86 KM. Super 98 košta od 2,91 KM do 3,76 KM.

Plin se kreće od 1,46 KM do 1,71 KM.

