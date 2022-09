Zlatni krug kao simbol trke za život!

Trka/šetnja se održala povodom Zlatnog septembra – Međunarodnog mjeseca podizanja svijesti o dječjem raku, a za cilj je imala, prije svega, podizanje svijesti o raku kod djece, ali i prikupljanje sredstava za djecu oboljelu od raka kroz prodaju majica za učešće u trci.

Trka/šetnja je humanitarnog karaktera, te su istu podržali brojni sportisti, poznate ličnosti, privredni i javni subjekti. Centralna lokacija održavanja manifestacije bila je ispred Kulturnog centra Altindag-Visoko.

Ovo nije običan Zlatni septembar. Ovo je mjesec kada smo trčali trku života, kada smo kao društvena zajednica iskazali svoju solidarnost sa djecom oboljelom od raka. Vrijeme kada smo svi imali priliku pokazati svoju podršku.

Što je najvažnije od svega, svi zajedno poslali smo snažnu poruku našim mališanima, a to je da nisu sami. Da smo tu uz njih sve do cilja, a to je njihovo ozdravljenje. Da smo spremni stati uz njih u najvećoj trci, onoj za život.

