Kiša se očekuje prvo na istoku, a kasnije popodne pljuskovi su mogući i ponegdje na zapadu BiH.

Najviša temperatura vazduha iznosiće od 22 do 28, na jugu do 32 stepena Celzijusova.

Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova.

Temperatura izmjerena jutros u 7.00 časova: Čemerno 11, Sokolac, Han Pijesak 13, Livno 14, Mrkonjić Grad, Bugojno, Zenica 15, Novi Grad, Prijedor, Rudo, Sarajevo 16, Banjaluka, Bileća Doboj, Bihać 17, Tuzla 18, Bijeljina, Trebinje 19, Mostar 22 stepena Celzijusova.

Facebook komentari