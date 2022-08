Od jutros u Sarajevu nove cijene goriva: Evo za koliko je skuplji dizel

Kao što se moglo pretpostaviti nakon što su porasle cijene dizela u Hrvatskoj, skočile su i cijene dizel goriva po litri i u Bosni i Hercegovini.

Tako sada najjeftiniji litar dizela u Sarajevu iznosi 3,16 KM umjesto dosadašnjih 3,11 KM. Cijena dizela u našem glavnom gradu ide i do 3,46 KM (ranije 3,36 KM).

Kada su u pitanju cijene benzina, one su ostale iste i idu od 2,81 KM do 3,01 KM za Super 95, odnosno od 3,01 do 3,76 za Super 98.

Raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata 29. augusta, u Federaciji BiH bio je sljedeći:

– Premium bezolovni benzin 95, BAS EN 228 – BMB 95 iznosi od 2,81 do 3,01 KM/litru;

– Premium bezolovni benzin 98, BAS EN 228 – BMB 98 iznosi od 3,01 do 3,76 KM/litru;

– Dizel BAS EN 590 (10 ppm) iznosi od 3,16 do 3,46 KM/litru.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice 4,4 posto, na 100,99 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2,5 posto, na 93,06 dolara.

Kakve su cijene goriva u Sarajevu pogledajte u našoj galeriji:

Danas ključna sjednica Doma naroda o privremenom ukidanju akciza

Na današnjoj sjednici Doma naroda BiH naći će se i tačka o izmjeni zakona o akcizama.

Prijedlog je privremeno ukidanje akciza na gorivo, što, ukoliko zakon bude usvojen znači da će za građane gorivo biti jeftinije za 30 do 40 feninga.

Zakon o ukidanju akciza na gorivo je u Predstavničkom domu usvojen još u martu. prenosi radiosarajevo

