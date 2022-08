GALIT PELEG UMJESTO GENDLERA: Izrael imenovao novu ambasadoricu za Bosnu i Hercegovinu

U izraelskoj ambasadi u Tirani koja nerezidentno pokriva i BiH umjesto dosadašnjeg ambasadora Noaha Gala Gendlera postavljena je Galit Peleg.

Na današnjoj sjednici Predsjedništva BiH odobren je agreman za novu izraelsku ambasadoricu.

Ranije ovog mjeseca, Peleg je na svom Twitter profilu napisala kako se nakon devet godina vraća u BiH.

“Prije devet godina sam posjetila BiH i nisam mogla odoliti njenoj ljepoti. Putovala sam iz Banjaluke u Sarajevo, zatim u Mostar. Ko bi rekao da ću se devet godina kasnije vratiti kao Izraelski ambasador u ovoj zemlji.”

Galit je do sada bila na funkciji direktora Odjela za javnu diplomatiju i akademske poslove u Generalnom konzulatu Izraela u New Yorku.

🇮🇱🇧🇦

9 years ago #OTD I visited #BiH for the 1st time and couldn't resist admiring its beauty.

I traveled from #BanjaLuka to #Sarajevo to #Mostar. Who would have guessed that 9 years later I will return as #Israel's ambassador to this country. pic.twitter.com/vdaiHkNolH

— Galit Peleg (@GalitPeleg) August 4, 2022