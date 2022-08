Svečano otvaranje posljednje obnovljene džamije u Modriči bit će u nedjelju

Svečano otvaranje posljednje obnovljene džamije u gradu Modriči, u nizu od sedam do temelja porušenih modričkih džamija, bit će održano u nedjelju, 14. avgusta 2022. godine/16.muharrema 1444. godine po Hidžri.

Početak programa je najavljen za 11:30 sati u Srednjem džematu u Modriči, gdje će se kao izaslanik reisu-l-uleme Islamske zajednice obratiti Nezim-ef. Halilović Muderris.



Svečani program

Svečani program će trajati do podne-namaza.

– Otvaranje ove džamije na izvjestan način označava i završetak jednog procesa našeg materijalnog uzdizanja na ovim prostorima ovdje, u ravnoj Posavini, u našem gradu Modriči, nakon brutalne agresije na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, te etničkog čišćenja i protjerivanja bošnjačko-muslimanskog stanovništva iz ovih krajeva, i sa zemlje naših djedova i pradjedova – rekao je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Modriča Safet-ef. Karahmetović.

Najveće zasluge

Istakao je da će tog dana s ponosom moći reći da su uspjeli, ali da uspjeh nije, i ne može biti bez ljudi, bez hrabrih, odvažnih, vrijednih i istrajnih.

– Nije moguće pobrojati sve one koji su krčili stazu, koji su snažno doprinijeli da povratak u ovaj grad, u usporedbi sa nekim drugim sredinama, posebno na samom početku, u kasnim 90-tim i ranim 2000-tim, ipak bude tako snažan, tako uvjerljiv, ubjedljiv, odlučan. Međutim, velike, zapravo i najveće zasluge ipak pripadaju ljudima iz naših džemata, našim hrabrim džematlijama, braći i sestrama, te našoj ulemi, počevči od tadašnjeg muftije tuzlanskog, a sadašnjeg reisul-uleme, Husein-ef. Kavazovića, preko glavnih imama, do naših vrijednih, u ono doba mladih, golobradih imama koji su bodrili svoj narod, bili s snjim, i uz njega prevazilazeći zajedničke prepreke i poteškoće do ostvarenja zacrtanog cilja i uspjeha kojem danas mogu posvjedočiti oni koji dođu u Modriču – poručio je ef. Karahmetović, piše Avaz.

