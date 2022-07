Meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme, lokalni pljuskovi mogući u nedjelju

Vrijeme u Bosni i Hercegovini u subotu ujutro je sunčano uz malu oblačnost, kakvo se očekuje i tokom dana, osim u sjeverozapadnim područjima Bosne gdje se očekuje nešto više oblačnosti, javlja Anadolu Agency (AA).

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) navode da poslije podne ili u večernjim satima porast oblačnosti u Bosni može uvjetovati lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadnog smjera, a u večernjim satima na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

Temperature zraka u 8 sati iznosile su: Bjelašnica 15, Ivan-sedlo 16, Bihać i Široki Brijeg 17, Sanski Most, Sarajevo i Tuzla 18, Bugojno i Livno 19, Gradačac i Zenica 20, Grude 23, Mostar 27 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi najavljuju da će u nedjelju jutro u Bosni biti pretežno oblačno uz postupno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne s kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak će biti sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

U utorak će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

