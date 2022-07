SAD zgrožene odlukom da se porodicama žrtava zabrani pristup Kravici

“Sjedinjene Američke Države zaprepaštene su odlukom načelnika Bratunca da članovima porodica žrtava danas uskrati pristup lokalitetu Kravica u znak sjećanja na gubitak najmilijih tokom genocida u Srebrenici.

Lideri BiH na svim nivoima imaju duboku odgovornost da odaju počast svim civilnim žrtvama. Ovo uključuje omogućavanje grupama žrtava kroz BiH – bilo bošnjačkim, hrvatskim ili srpskim – da pristupe mjestima stradanja i da odaju pomen svojim najmilijima”, poručili su iz Ambasade.

Navode da je to od suštinskog značaja – kako da žrtve odaju počast svojim izgubljenim članovima porodice – tako i da građanima BiH rane zacijele i da krenu naprijed. Omogućiti im taj pristup je također pristojna stvar.

“Današnja odluka načelnika Rankića ne mijenja fundamentalnu činjenicu da se u julu 1995. godine u i oko Srebrenice dogodio genocid, uključujući i Kravicu, niti na bilo koji način odaje počast srpskim civilima koji su stradali u regionu, ali ometa izglede za pomirenje koje je neophodno svim ljudima u BiH kako bi živjeli mirne i prosperitetne živote koje zaslužuju“, zaključili su Američke ambasade.

