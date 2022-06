Meteorolozi i za danas izdali ozbiljno upozorenje: Pogledajte prognozu do nedjelje

Za područje cijele BiH danas je upaljen narandžasti meteoalarm, a upozorenje glasi:

“BUDITE SPREMNI. Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI obustaviti aktivnosti na otvorenom.

Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelovati na savjet iz vlasti. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa.”

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 18; Sokolac 19; Ivan-sedlo 20; Bugojno, Drvar, Jajce 22; Banja Luka, Bihać, Livno, Zenica 23; Sanski Most 24; Bijeljina, Sarajevo, Tuzla 25; Grude 26; Gradačac 27; Mostar, Trebinje 28; Neum 29; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 942 hPa, na normali je i lagano opada.

Bioprognoza: Slično kao i proteklog dana, uz lošije biometeorološke prilike. Većina populacije bi trebala biti opreznija i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, naročito rizične grupe poput hroničnih bolesnika, meteoropata, starijih i djece. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je prikladno se odjenuti, reducirati izlaganje suncu zbog visokih vrijednosti UV indeksa, planirane aktivnosti provoditi u jutarnjim satima. Uz neuobičajeno visoke temperature, problem će predstavljati i nedostatak svježine u noći. Poželjno je pratiti izvještaje i preporuke nadležnih službi.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. U sjevernim područjima Bosne vjetar istočnog smjera. Dnevna temperatura od 33 do 39 °C. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 36 °C.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab jugozapadni. Na sjeveru Bosne vjetar prije podne sjeverni i sjeverozapadni, a poslije podne u skretanju na istočni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38 °C.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 °C.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Polije podne lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 °C.

U nedjelju sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 31 do 36, na jugu do 39 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

