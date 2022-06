Field boravio u oproštajnoj posjeti Hercegovini: Počastio se i pečenjem

Ambasador se sastao s gradonačelnikom Mario Kordićem i predsjednikom Gradskog vijeća Salemom Marićem koji su mu uručili prigodan poklon kao zahvalu na svemu što je učinio za Mostar.

Field odlazi s pozicije ambasadora Velike Britanije u BiH, a njegov nasljednik je Julian Reilly, saopćeno je iz Grada Mostara.

Na svvom Twitter profili Field je objavio nekoliko fotografija iz Mostara, ali i pečenje iz Jablanice. prneosi “Radiosarajevo“.

Goodbye #Mostar 👋. My final (official) visit, overseeing the next phase of our project work and saying goodbye to friends. One last stop in #Jablanica on the way home… 😋 pic.twitter.com/HinMaCS3M5

