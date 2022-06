Meteorolozi izdali vanredno upozorenje do 12. juna: Dijelovi BiH moraju biti na oprezu

Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 25°C.

U petak, 10.06.2022., preovladavaće pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom u Bosni. U Hercegovini slabije padavine se prognoziraju u sjevernim područjima. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22°C, na jugu od 23 do 27°C.

U subotu, 11.06.2022., u Bosni pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima u istočnim, sjeveroistočnim, sjevernim i centralnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu naoblaku. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 27°C.

U nedjelju, 12.06.2022., u Bosni pretežno oblačno prije podne u centralnim i istočnim područjima. U ostatku Bosne umjerena naoblaka. U Hercegovini pretežno sunčano. Oblačnije na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 30°C.

Na dan 10. juni 2022. prognoziraju se jače padavine u sjevernim područjima Bosne, većinom 30-50 litara po metru kvadratnom, lokalno i do 70 litara.

zdato je i obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period: 09.06.-12.06.2022.

Na većini hidroloških stanica prognozira se blagi porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH. Značajniji porast očekuje se na slivovima Sane, Usore i Spreče. Bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u ovom periodu su na području sliva rijeke Sane.

U narednih 3-5 dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

Gornjeg i srednjeg toka rijeke Sane,

Donjeg toka rijeke Usore,

Gornji tok rijeke Spreče.

Obavještenje o prognozni vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina: Sanski Most, Ključ, Tešanj, Usora, Doboj Jug te Živinice. prneosi “Radiosarajevo“.

