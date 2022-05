Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana.

“U jutarnjim satima pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim i istočnim područjima Bosne. Poslije podne rijetki lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

U ponedjeljak se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim i istočnim područjima Bosne lokalno intenzivnije padavine, praćene jakim udarima vjetra, ponegdje i gradom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

U utorak se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne umjeren porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 stepena.

U srijedu se u većem dijelu zemlje očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima nešto više naoblake u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 18 do 24, a dnevna od 27 do 33, u sjevernim područjima Bosne do 35 stepeni, piše Anadolija.

