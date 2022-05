NAKON TOPLIH DANA, DANAS STIŽE NEVRIJEME: DONOSIMO VREMENSKU PROGNOZU DO PONEDJELJKA

Lokalno intetnzivnije padavine, praćene jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.

Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postupno smanjenje oblačnosti tokom dana. Lokalni pljuskovi i grmljavina su moguću u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni.

U ponedjeljak sunčano vrijeme. Poslije podne umjeren porast oblačnosti u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne može uvjetovati lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 25 do 31 stepena. prenosi hayat

