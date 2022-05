Semir Drljević Lovac: Naša ideja je bila borba za pravnu državu, ravnopravnih građana i naroda

Brojne delegacije iz javnog i društveno-političkog života Grada Mostara u znak sjećanja na šehide i poginule borce Armije Republike Bosne i Hercegovine položile su cvijeće, poručile Fatihu i odale dužno poštovanje.

Prigodnim obraćanjem uspomene na to sudbonosno vrijeme evocirao je ratni komandant 41. Viteške mostarske brigade Semir Drljević Lovac.

“Današnji dan je simboličan na svjetskom nivou. Simbolično je i to da su HVO i HV-e i odabrali taj dan da riješe problem nehrvata u Mostaru. Žestoko su se prevarili, podcijenili su i organizaciju i odlučnost Armije Republike BiH, kao i bošnjačkog naroda na ovim prostorima jer su ovdje bili skoncentrisani svi s prostora Hercegovine”, u izjavi za medije kazao je Drljević.



On je demantovao tvrdnje kako se tog 9. maja 1993. godine desio spontani otpor otvorenoj agresiji na Mostar. “Ništa nije bilo slučajno. Mi smo bili vojska u pravom smislu te riječi. Funkcionisali smo u ekstremnim uslovima do momenta da niko gladan nije bio. Vojni sistem podrazumijeva da vojska mora imati i kuhara, i vezistu i krojača i nosača i intelektualce. Treba spomenuti i civilnu zaštitu koja je ovdje imala ogromnu ulogu. Kad bih mogao ja bih im dao status borca zbog velikih stvari koje su radili. Postojala je hijerarhija i red”, kategoričan je Drljević.

Uloga jedinca Armije i MUP-a R BiH na području Mostara u kontekstu očuvanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine, prema njegovom mišljenju, nije dovoljno valozirana u novijoj bosanskohercegovačkoj historiografiji.

“Često nas političko Sarajevo u procesu otopljavanja odnosa sa hrvatskim političkim predstavnicima stavi na distancu, jer navodno nije dobro da se priča o Armiji R BiH u Mostaru i u Hercegovini”, kaže Drljević, napomenuvši da se ipak o tome govori i da se u posljednje vrijeme pojavljuju mladi istraživači koji na akademskom nivou sagledavaju taj period historije.

Na pitanje kako se osjeća zbog činjenice da je upravo on imao čast nositi ratnu zastavu na vojnoj paradi u Parizu 9. maja 1995. godine, kada je Armija Republike BiH i zvanično primljena u porodicu antifašističkih vojnih snaga u Evropi, Drljević kaže da mu to predstavlja svojevrsni teret.



“Uvijek tu stoji i odgovornost. Nekad mi se čini da bih volio da je to uradio neko drugi. A s druge strane mi je drago jer sam ja lično morao proći sve provjere i ja i moja jedinca kojom sam komandovao jer, inače, ne bi dopustili da prisustvujem toj paradi”, istakao je Drljević.

Ipak, dodaje, značaj tog događaje je veliki, jer nam je svijet priznao to što jesmo, da smo antifašisti i da je jedino Armija Republike BiH imala svog predstavnika na toj paradi.

I stoga poruka sa današnjeg obilježavanja značajnih datuma iz novije Historije Mostara, smatra Drljević, ogleda se u činjenici da je Armija R BiH bila državotvorna vojna slila, da je njena ideja bila borba za pravnu državu ravnopravnih građana i naroda. “U toj i takvoj Armiji je bilo moje braće i Bošnjaka i Hrvata i Srba, koji su podnijeli teret jednako kao i svi mi. To se ne može odvajati”, poručio je Drljević.

