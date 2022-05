Naser Orić: Najdraži trofej u lovu mi je divojarac kod prijatelja Ramusha Haradinaja

– Nekada je lakše sa životinjama nego sa ljudima. Gorštački život u ovakvom vremenu za mene jedino ima smisao. Iskreno, uživam u prirodi, okružen životinjama. Uvijek su tu i moji prijatelji. Nikada nisam sam. Da bi neko bio moj gost na vikendici kod Olova, mora biti i moj prijatelj. U grad silazim samo kada moram. U Sarajevu nisam dugo bio po gradu. Vratio sam se na vikendicu jer nemam želju i potrebu da više budem u gradu – kaže za Faktor Naser Orić.

Kako kaže, živi od uzgoja angus krava, kojih ima oko 600.

– Pored krava imam ergelu bosanskih brdskih i arapskih konja. Tu su i moji omiljeni pastirski psi volkodav. Njih imam pedesetak. Kada sam kupio konje, imao sam ih 200. Sada oni žive na prostoru od Han Pijeska do Sarajeva, nema gdje ih nema. Šetaju slobodno, pasu, razmnožavaju se… Iznosim im so i ostalo što je potrebno. Kada su u pitanju angus krave, imam jednog momka koji mi pomaže oko njih. One podnose velike minuse i ne trebaju im ni štale. Nisu nimalo zahtjevne za uzgajanje. Žive bez problema u ekstremnim uvjetima i to je goveče koje je veoma isplativo za ovo područje. Imam kooperante koji kupuju od mene telad – nastavlja nekadašnji komandant odbrane Srebrenice.

https://faktor.ba/cms/uploads/2022/05/45c60c45c041dd50262fc21a742fa88e.jpg

Naser spada i u red najboljih lovaca u našoj zemlji i upravo priprema teren za početak lovačke sezone.

– Imam hranilište za medvjede, vukove, divlje svinje… Teren je izuzetno bogat sa divljači. Tu su divlje mačke, jazavci, lisice, vukovi… Mogu se pohvaliti brojnim trofejima, ali mi je nekako najdraži divojarac kojeg sam ustrijelio na Kosovu kod prijatelja Ramusha Haradinaja – nastavlja Orić.

