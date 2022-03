Evo kada stižu pravo proljeće i temperature iznad 20 stepeni…

Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između -4 i 1°C, a dnevna između 7 i 13°C, na jugu zemlje do 17°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka između -5 i 0°C, a dnevna između 7 i 15°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka između -5 i 0°C, a dnevna između 6 i 15°C.

Posljednje sedmice marta, očekuje se blagi porast vrijednosti temperatura zraka, pa će u Bosni tokom jutra, prognozirane vrijednosti minimalnih temperature zraka biti od 3 do 8, u Hercegovini od 9 do 14°C, a maksimalne u Bosni od 12 do 17, u Hercegovini od 14 do 20°C.

