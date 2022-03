Vlasnici mesnica u BiH pojašnjavaju: Hoće li meso postati luksuz

U općem divljanju cijena u BiH rastu i cijene mesa, koje bi za brojne porodice sa skromnim primanjima moglo postati luksuz, posebno ako se ima u vidu stanje osiromašenog stočnog fonda u BiH,piše Avaz.

Različite cijene

Cijene se značajno razlikuju od jednog do drugog grada i prodajnog mjesta, a na nekoliko njih provjerili smo trenutno stanje.

Tako kilogram junetine s kostima košta od 11 do 14, šnicle od 18 do 20, junetine bez kosti od 18 do 22, a junećeg ramsteka 20 KM. Cijene teletine bez kosti su 21-24 KM, teletina s kostima košta 16-17, kotleti 16,5-21, šnicla 21-30 maraka… Cijene piletine trenutno su na oko 11 KM po kilogramu.

Vlasnik mesnice u Goraždu Sanel Mujagić kaže da cijene u radnjama diktiraju cijene žive stoke, a na nju najviše utječu cijene žitarica i stočne hrane.

– Junetinu sam kupovao po 4,50 KM žive vage, a sada je 6 KM. Teladi sam birao koje ću za 7 KM, a sad su 8,50 KM. Govedina je bila do 3, a sad je 5,50 KM žive vage. Ovo postaje neizdrživo i u ovome svemu mi je najviše žao mušterija jer one ispaštaju. Ono što je dodatni problem je što stoke više nema, narod ne želi da se time bavi, pa sam ja iz Goražda primoran da živu stoku tražim od Bijeljine do Gacka – ističe Mujagić.

Cijene žita porasle

Samo u posljednjih dvadesetak dana cijene žita porasle su za 41, pšenice 21, a soje 17 posto, kaže direktor Mesne industrije “Madi” iz Tešnja Maid Jabandžić. Radi se o osnovnim sirovinama za proizvodnju mesa.

– U odnosu na poskupljenja žitarica, meso je od prošle godine minimalno poskupjelo. To dvoje nije pratilo jedno drugo. Sada smo u situaciji kada bih, da sam na mjestu potrošača, stvarao zalihe piletine, jer ona mora biti skuplja. Sve se može izdržati kad se nešto mijenja za 10-15 posto, ali kad imate takve nenormalne skokove, onda su to tektonske promjene. Prema informaciji koju sam upravo dobio, do idućeg proljeća nema najava pojeftinjenja žitarica – dodaje Jabandžić.

Domaći resursi

– Za razliku od peradarstva, gdje BiH bolje stoji i od Srbije i Hrvatske, mi u BiH nemamo puno proizvođača krupne stoke. Zbog toga smo krenuli u izgradnju farmi bikova i imat ćemo domaću junetinu i teletinu, što ovdje nije čest slučaj. U Prnjavoru i Tešnju smo završili komplekse i ti objekti će se ubrzo useliti – ističe Jabandžić.

Facebook komentari