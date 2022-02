Iskoristite lijep i sunčan dan, za vikend slijedi promjena vremena

Temperature zraka u 7 sati (°C): Sokolac -8; Drvar, Livno -5; Bugojno -4; Bjelašnica, Jajce, Sanski Most -3; Bihać, Grude, Zenica -2; Banja Luka, Tuzla -1; Sarajevo 1; Mostar, Trebinje 3; Gradačac 4; Neum 6 stepeni; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 952 hPa, za 8 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla. Vjetar slab uglavnom zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 °C.

U Sarajevu sunčano. U kotlinskim dijelovima grada prije podne sa maglom i sumaglicom. Dnevna temperatura oko 10 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA je povoljna. Uz natprosječne temperature zraka i duže sunčane intervale tokom dana, većina ljudi će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. Preporučljivo je posvetiti nešto više pažnje odijevanju u jutarnjim i noćnim satima, obzirom da će biti hladnije i primjerenije zimskom periodu.

Objavljena je prognoza za dane vikenda i ponedjeljak naredne sedmice:

U petak 11.02.2022., pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Prema kraju dana i tokom noći očekuje se postepeno naoblačenje. U kasnim večernjim satima u nižim područjima Bosne se očekuje kiša, a u višim susnježica i snijeg. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Tokom noći vjetar u skretanju na sjeverni. Jutarnja temperatura od -2 do 3 na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 °C.

U subotu 12.02.2022., pretežno oblačno vrijeme. U ranim jutarnjim satima ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne je moguć slab snijeg ili susnježica. Jutarnja temperatura od -2 do 3 na jugu do 7, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 °C.

U nedjelju 13.02.2022., veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od -3 do 3 na jugu do 6, a dnevna od 4 do 8, na jugu do 12 °C.

U ponedjeljak 14.02.2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u ranim večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 0 do 5 na jugu do 7, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 16 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. prneosi “Radiosarajevo“.

