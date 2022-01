Evo kakvo nas vrijeme očekuje u prvim danima februara…

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od -8°C do -3°C u Bosni, na jugu zemlje do 0°C. Najviše dnevne temperature između -4 i 2 u Bosni, u Hercegovini do 12°C.

Početkom februara prema dostupnim prognostičkim materijalima očekuje se oblačno i nestabilno vrijeme. Vremenske prilike će biti primjerene godišnjem dobu. U većini krajeva u Bosni je izvjestan snijeg, a na području južne Hercegovine kiša.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od -8°C i -3°C u Bosni, 4°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature varirat će između -5 i 0 stepeni u Bosni do 6 u Hercegovini,prenosiSlobodnabosna

