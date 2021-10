ISKORISTITE SUTRA SUNČANO VRIJEME JER VEĆ OD UTORKA – ‘PAST ĆE VAM MRAK NA OČI’

Nakon sunčanog ponedjeljka, od noći na utorak i tokom utorka slijedi postepen porast oblačnosti u cijeloj zemlji. U utorak i srijedu u dijelovima sjeverozapadne, sjeverne, centralne i zapadne Bosne slaba do umjerena kiša. U ostatku zemlje uglavnom suho, rijetko gdje slaba kiša.

Od četvrtka nešto više sunčanog vremena. U petak i za vikend na zapadu Bosne i u Hercegovini uz povećanu oblačnost rijetko može biti slabe kiše.

Jutra hladna, najhladnije u ponedjeljak i utorak kada će biti mraza u većem dijelu zemlje. Po kotlinama i riječnim tokovima uz maglu ili nisku oblačnosti koja se lokalno može zadržati veći dio dana.

Temperature će do pred sam kraj mjeseca ostati ispod prosjeka za ovo doba godina i dnevne će se kretati većinom 10 do 17°C, u Hercegovini do oko 22°C. U zadnjim danima ovog mjeseca i početkom novembra toplije.

Prema trenutnim prognozama novembar započinjemo sa toplijim vremenom uz južinu, pojačan jugo i padavine… prneosi “Hayat“.

Facebook komentari