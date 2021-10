Džaferović: BiH će biti branjena, ko je Dodik da ugrožava sektor odbrane

Džaferović je kazao da je ponašanje Dodika neprimjereno.

“To jeste jedno neprimjereno ponašanje člana Predsjedništva u zgradi Predsjedništva, sjedištu kolektivnog šefa države. To se nigdje u svijetu tako ne radi i gospodin Dodik ako je imao namjeru da ponizi državu, njenog šefa, promašio je s tim. Ponizio je samo sebe i pričao je priču o sebi. To je bilo samoponiženje od strane Dodika i jedan najobičniji primitivizam“.

“Sve što mi radimo ovdje i kako se ponašamo, svako od nas pojedinačno je slika o sebi samima. Svako od nas priča priču o sebi. Danas je Dodik na jedan vrlo primitivan način ispričao priču o sebi. Nije na ovaj način ponizio ni državu, ni instituciju, ni narod, on je ako je imalo pametan ponizio samog sebe”.

Da li Dodik može šta hoće?

“Niko ovdje ne može samo ono što on hoće i samo ono što on želi. Ovo je institucija koja funkcionira na osnovu Ustava i poslovnika i zna se kako se donose odluke i na kraju krajeva šalju poruke. Nije on uspio u svojim namjerama, postigao je kontra efekat koji je za svaku osudu. Posebno je pitanje kako je taj instrument ušao u zgradu Predsjedništva pored osiguranja i službe koja brine o kućnom redu. Bavit ćemo se tim pitanjima i uvidjeti ko je napravio propust“, ističe Džaferović. prneosi “N1“.

Kako dodaje, mnoge tačke dnevnog reda propadaju upravo zbog Dodika.

“Njegovo ponašanje je takvo da vodi obaranju svih mogućih odluka, onda je bolje da to skinemo s dnevnog reda i mi smo to prihvatili. Ide na narednu sjednicu, danas o tome nismo odlučivali. Radi se o nekim imenovanjima i razrješenjima i nekim finansijskim aranžmanima. Očigledno je da on ima ozbiljan problem, bez države se ti aranžmani ne mogu realizirati. On je zauzeo stav da glasa protiv svih odluka i to je očigledno u koliziji sa interesima RS i onih koje on tvrdi da predstavlja, zato se on tako ponaša“.

Znakovita promjena u ponašanju?

“Ako je već donio odluku da ne glasa za nijednu tačku dnevnog reda, to RS vodi direktno u štetu. On će to morati objasniti ljudima koje predstavlja. Ne smijem i ne želim u ovom trenutku da prognoziram, ne bih mogao reći da jeste ili nije “tračak nade”. Mi ne trebamo govoriti da li je nešto na osnovu nečijeg ponašanja “tračak nade”, Ustav i procedure je nešto što se mora poštovati, a ovo što on radi je u suprotnosti sa logikom. To je najobičnija blokada rada institucija BiH. Mi nemamo načina kako da smijenimo gospodina Dodika. Zato postoji međunarodna zajednica”, kazao je Džaferović.

“Država ne funckionira zbog toga, treba da reagira međunarodna zajednica”.

“Početak kraja”

Da li je ovo početak kraja Milorada Dodika? Potez očajnika?

“On ovo što radi, radi svjestan toga da će morati otići sa političke scene. Mislim da su ovo potezi očajanja. Kada vi pogledate, bez obzira na teško stanje u kojem se nalazimo, procese izvan BiH… Procesi u zadnjih godinu-dvije dana idu u korist BiH, to vide te snage i mislim da su ovo postupci iz očaja”.

“Srbija se nekada miješala u stvari u BiH i zna se kako su završili i oni koji su se miješali, a i sama Srbija. Što se tiče Rusije, mi imamo ovakav stav Ruske fedracija, ali ne prihvatamo to njihovo nekritično podržavanje RS kada je u pitanju bilo koja odluka u PIC-u, i ja to kažem ambasadoru. Mislim da Rusija igra jednu ulogu koja je na taktičkoj ravni. Mislim da su strateški interesi negdje tamo u susjedstvu Rusije, ne ovdje na Balkanu. Ovdje se radi o jednoj moneti za potkusurivanje, nikada Ruska federacija neće imati nikakav snažniji utjecaj. Ovdje je NATO 1995. godine, kao i SAD, Evropa su zaustavili rat i uspostavljali mir da bi neko mogao tek tako sad da pusti i da se umiješa. NATO ima obavezu da štiti BiH u slučaju pokušaja da se povrijedi njen suverenitet i integritet. Mislim da je ovo od danas jedno opasno ponašanje, jednog očajnika koji vidi da gubi bitku i da BiH ide naprijed. Šta može u tom očaju napraviti? Može napraviti ogromnu štetu“.

“Postoji neki red poteza. Institucije BiH su dužne da štite integritet i suverenitet BiH i paralelno sa tim institucijama djeluju institucije međunarodne zajednice. Ukoliko sve to zakaže, postoje bh. patrioti koji su BiH branili i onda kada je BiH bila u mnogo težoj poziciji nego je bila. Mi to otvoreno kažemo: BiH će biti branjena i bit će odbranjena i njen suverenitet i integritet. Neka niko ne gaji iluziju da može biti drugačije. Ni pedalj niko ne može odvojiti od BiH. Ko je Dodik da on sada ugrožava sektor odbrane?“.

Džaferović je kazao da će pravosuđe BiH morati da reaguje.

“Morat će reagovati pravosuđe BiH, možda postoje pojedinci koji to ne žele, ali pravosuđe mora. Želim da vjerujem da su svi koji su položili zakletvu da će raditi svoj posao, to i uraditi. Mora se postupati po Ustavu i zakonu. Čitav sistem postoji koji treba da štiti BiH. Postoji veliki broj ljudi koji su “pupčanom vrpcom” vezani za BiH, da bi tamo nekim “hazarderima” omogućili da se tako kockaju sa BiH. To im neće proći i poručujem im opet: BiH će biti branjena i biti će odbranjena. BiH je bila u mnogo težoj situaciji kada su je napadali mnogo žešći igrači i ovi današnji bi trebali naučiti nešto iz prošlosti. Ko god je atakovao na suverenitet BiH završio je u Haagu i na smetljištu historije. Ova država se ne bi mogla održati 1000 godina da to nije tako“.

“Oni su se do sada takmičili na pitanju Ko je veći izdajnik i kada je u pitanju odnos BiH i bh. entiteta RS. Svako onaj ko bi pomišljao da se unaprijedi nešto po pitanju države, proglašavan je izdajnikom od strane Dodika i oni su nasjeli na tu vrstu utakmice. Mislim da je to pogrešna utakmica, to je utakmica na temu ko će napraviti više lošeg u BiH”.

