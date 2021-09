Stanivuković Cvijanovićki: Šutimo jer je red na Tužilaštvu da vas sve uhapsi

Stanivuković je poručio Cvijanović da joj je, koliko ga sjećanje služi, bilo zastrašujuće kada su iznosili neoborive dokaze o aferi “Kiseonik” te da joj je sada zastrašujuće što jedan dan šute jer je na red došlo Tužilaštvo.

“Da pohapsi sve vaše koje ste vi i gospodin Milorad Dodik postavili, zbog najveće afere otkad Republika Srpska postoji. Zastrašujuće vam je kada govorimo, zastrašujuće vam je kada šutimo, a jedino je zastrašujuće to što vi radite. To što vi kradete, pljačkate i to što ste za vrijeme pandemije koronavirusa pokrali sve što se moglo pokrasti i na kiseoniku, pokretnoj bolnici, maskama, odijelima, respiratorima. Vas je toliko uhvatio strah od vaših afera da vam je sve zastrašujuće”, kazao je Stanivuković na videu koji je objavio na Facebooku. prenosi “N1“.

Dalje je poručio predsjednici RS da se ne igraju patetike te da “nečiste i nepoštene radnje ne kriju iza čestitih i poštenih zdravstvenih radnika”.

“Nisu zdravstveni radnici odgovorni što ste vi nabavljali kiseonik bez ijedne dozvole, bez atesta i bilo kakve garancije i serije kvaliteta koja je trebala biti urađena. Nisu oni niti bilo ko odgovorni zbog toga što danas, kako vi kažete, nedostaje kiseonika. Vi ste za to odgovorni. Gospodin Zolak je učinio ono što je morao, provjerio kvalitet i izvršio nadzor u toj agenciji i utvrdio o čemu se radi u toj kompaniji Stanislava Čađe. Ima gospođo Cvijanović kiseonika, samo nema Čađinog i ne treba da ga ima jer je taj neprovjeren i nema nijednu seriju kvaliteta. Iskoristite ono što možete, intervetntne javne nabavke i ne igrajte se patetike. Po hitnom postupku nabavite kiseonik od firme od koje to možete. Dosta je vaše patetike i da se krijete iza takvih stvari”, naglasio je.

Vrijeme je, kaže da “Čađo kojeg brani (Cvijanović op.a.), odgovara za barem jedno ubistvo i krivično djelo kojeg je počinio”.

“Kažete da možda opet nedostaje jedna dozvola. Hajde onda da pređemo granicu bez jedne dozvole (pasoša), da vozimo automobil bez registracije, to je samo jedan dokument. Hajde da odemo negdje u grad bez lične karte to je samo jedan dokument. Nemojte da banalizujete ovakve stvari, odgovarajte za to. Na red je došlo Tužilaštvo da pohapsi i Vladu Đajića i Stanislava Čađu i odgovornost je na ministru zdravstva Alenu Šeraniću jer znate šta je izvještaj u trebinjskoj bolnici pokazao, da se koristio tehnički industrijski gas za liječenje što je ozbiljno ugrozilo zdravlje ljudi. Imate to u dopisu ovlaštenih institucija, akreditovanih i glavnog inspektora koji je to rekao. Pitate zašto prije Agencija za lijekove nije kontrolisala zdravstvene ustanove, to nije njena nadležnost već republičkih institucija i sve lijekove. Agencija za lijekove kontroliše one koji se registruju, a ta firma se nije registrovala, što ste na kraju i vi potvrdili”, istakao je Stanivuković.

Mišljenja je da vlast organizuje dan ranije sastanak jer se plaši da će je narod na protestima opozicije u subotu izviždati.

“I brojite se broja ljudi koji će doći po prvi put nakon nekoliko godina u slobodnu Banjaluku na Trgu Krajine gdje nam vi nikada niste dali. Radite svoj posao vi čestito i pošteno imate samo još godinu i iskoristite to vrijeme. Možda nećete imati ni toliko, to je moja poruka vama. Nemojte se blamirati. Đajić mi kaže da mu trebam sagraditi spomenik od ne znam koliko metara za sve što je on uradio. Unakazili ste što ste mogli, a mi ćemo podići spomenik za 51 firmu vas predsjednice vaših sinova, Dodika i njegovih sinova koje ste nelegalno stekli i onda ćemo to za godinu u korijenju posjeći. Obogatili ste se u doba koronavirusa na svim ovim aferama gdje se moglo i nije i gdje se smjelo i nije. Za godinu vi ste prošlost, nema vas. To sam rekao ovdje za Banjaluku i pokošeni ste, nema vas politički. Isto tako će biti na nivou RS”, poručio je Stanivuković.

Facebook komentari