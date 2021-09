Upaljen žuti meteoalarm za dijelove BiH, očekuje se grmljavinsko nevrijeme

Prema prognozi FHMZ-a danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša je moguća u većini područja, prenosi Novi.

Lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na području Hercegovine, zapadne i jugoistočne Bosne, kao i slab vjetar promjenljivog smjera. Žuti meteoalarm izdat je za područje Mostara, Livna, Foče i Trebinja, zbog čega je vrijeme je potencijalno opasno.

Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali budite na oprezu ako namjeravate prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima.

Jutarnja temperatura u našoj zemlji kretat će se od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 15 do 21, na jugu od 20 do 26 stepeni.

U nedjelju očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura iznosit će od 11 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni.

Radna sedmica započet će s pretežno oblačnim vrijemenom i kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ponedjeljak je prognozirana jutarnja temperatura od 12 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 26 stepno.

Pretežno oblačno vrijeme nastavit će i u utorak, kada se očekuju lokalni pljuskovi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura kretat će se od 9 do 14, na jugu do 19, a dnevna od 12 do 18, na jugu od 20 do 26 stepeni.

