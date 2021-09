Nestašica meda u BiH, kilogram i do 40 KM!?

Za pčelare diljem BiH, ali i regije 2021. godina neće se pamtiti po dobrom. Zbog vremenskih prilika i dugog sušnog razdoblja našli su se u velikim problemima. Prema riječima starijih pčelara, ovo je po njih najgora godina u posljednjih pedeset, a prognoze za iduću također nisu optimistične. Sve to rezultiralo je time da “meda nema ni za lijeka”, piše “Bhpcelar.ba”

“Nestašica je meda u BiH. Njegova cijena je otišla na 20, 30 pa čak i do 40 maraka za kilogram. Med se traži doslovno kao lijek. Razlog tome je jako loša godina, odnosno klimatske promjene koje utječu na vremenske pogodbe. Imamo hladna proljeća, a dugoročnu ljetnu sušu. Kiša nije padala gotovo tri mjeseca ni po planinama, ni u Hercegovini, a po tom pitanju je stradao gotovo cijeli južni Balkan”, kaže Miroslav Ostojić predsjednik Udruge pčelara ‘Broćanska kadulja’ .

PČELARI U PROBLEMIMA

“Pčelari su razočarani. Svaki dan neko želi prodati svoje košnice, a nema kome. Jednostavno ih se ne može prehranjivati. Pčelama je sada potrebno namiriti zimnicu između 10 i 15 kilograma meda da bi mogle opstati, a košnice su prazne. To su veliki problemi. Pored svega toga, kada su pčele gladne, dolaze razne bolesti, pčele se napadaju u borbi za opstanak i tako se bolesti proširuju. Najviše se bolesti prenose kada su nepašne godine. Problemi su veliki”, dodaje Ostojić.

“Na tržištu ima samo patvorenog meda, čak je i uvozni skup. Cijena takvog meda se vrti oko 2,5 do 3 eura. Takav med se napravi u mašinama. To nije ni šećer, to je kukuruzni slad i ostale primjese i arome. Toga je na tržištu najviše. Pravog meda vrlo malo ima. Imam kolega pčelara koji su nešto malo uspjeli izvrcati, ali oni ne žele doslovno prodati više od kilograma ili dva”, ističe.

Ne očekuje se bolje ni u idućoj godini.

“Ovo je najgora godina u posljednji pedeset, tako kažu stariji pčelari. Stoljetnjak kaže da i iduća godina neće biti dobra. Očekuje se tek da bi 2023. moglo biti solidno meda kako ga je nekada i bilo”. prenosi “Fokus”,

TRAŽI SE POMOĆ OD DRŽAVE, ALI…

“Savez Kadulja na državnoj razini je tražio od Federacije da pomogne pčelarima u tom segmentu, međutim malo tko se odaziva. Ministar poljoprivrede obećava, ali od toga izgleda nema ništa. Jednog dana ćemo ući u EU i koliko košnica prenesemo toliko ćemo ih moći i imati. Ako bilo što drugo budemo željeli proširivati morat ćemo pitati EU. No vlasti nas po tom pitanju ne shvaćaju i nemaju razumijevanje za ono što nas čeka”, kazao je Ostojić.

