Mladi će po povoljnijim uvjetima moći kupiti stanove na četiri lokacije u Sarajevu

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo (KS) Enver Hadžiahmetović kazao je da novi model predinvestiranja obezbjeđuje kupovinu stanova za mlade po znatno povoljnijim cijenama u odnosu na subvencioniranje kupovine stanova za ovu populaciju određenim novčanim iznosima, što je bila praksa prethodnih godina.

Govoreći na pres-konferenciji povodom Javnog poziva za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupovinu stanova po osnovu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju, objavljenog jučer, podsjetio je kako su Vlada KS i resorno ministarstvo ove godine pristupili novom modelu obezbjeđenja uslova za stanogradnju namijenjenu mladim osobama.

Naveo je da je ovom javnom pozivu prethodio javni poziv na kojima su se mogli javiti i privatni investitori koji su spremni uzeti učešće u ovakvom modelu.

Veličina stanova od 31 do 86 kvadrata

– Nažalost, nije nam se javio očekivani broj privatnih investitora i nismo zadovoljni s tim. Prijavile su se svega tri firme koje su zadovoljavale uslove. Po tom osnovu dobili smo 13 stanova. Najveći broj stanova, njih 100, obezbijeđen je preko kantonalnih stambenih fondova, što znači da nam je ove godine, po ovom projektu na raspolaganju 113 stanova – istakao je ministar Hadžiahmetović.

Privatne firme su obezbijedile četiri stana na Ilidži, sedam stanova u Buča Potoku i dva stana u Vrtovima Riverine, a Fond KS za izgradnju stanova je ponudio 30 stanova u Vogošći, u naselju Rosulje, 50 stanova u centru Ilijaša i 20 stanova u naselju Šip, općina Centar. prenosi “Avaz“.

Uslovi za apliciranje po ovom pozivu su starosna dob između 18 i 38 godina, da su državljani BiH, da imaju prebivalište u KS, te da ne posjeduju nekretninu u svom vlasništvu.

Komisija će bodovati stručnu spremu aplikanata, broj članova domaćinstva, dobivene priznate nagrade, invalidnost, pripadnost boračkim populacijama. Prednost će imati bračni, odnosno, vanbračni partneri.

– Veličina stanova se kreće od 31 do 86 metara kavdratnih, čija je cijena od 56.000 KM do 165.000 KM. Kada umanjimo njihove cijene sa po 25.000 KM, koliko će Kanton Sarajevo predinvestirati za svaki stan, tada će se cijene kretati od 31.000 KM do 140.000 KM za najskuplji stan – pojasnio je Hadžiahmetović.

Oglas će biti otvoren 30 dana, nadležna komisija će provesti proceduru nakon čega će resorni ministar utvrditi konačnu listu mladih koji će ostvariti ovo pravo.

Najniža cijena kvadrata će biti 1.000 KM

– Smatramo da ima jako dobrih lokacija, da su cijene povoljne jer će cijena stana od 31 kvadratno metra biti 31.000 KM. Najniža cijena kvadrata će biti 1.000 KM, a najveća oko 2.000 KM. Pozivamo mlade da se prijave i ostvare pravo na ovu povoljniju kupnju – poručio je Hadžiahmetović.

Dodao je da će se zalagati da mladi ljudi, koji su kupili stanove ove i dijelom prošle godine, ostvare pravo na subvencioniranje dijela cijene stanova.

Kolika će biti visina subvencije, kao i broj aplikanata se ne može za sada znati, ali ministar poručuje da će se osigurati dovoljno sredstava kako bi i ti mladi ljudi dobili poticaj od Kantona Sarajevo za svoje stanove, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Facebook komentari