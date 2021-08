Stiže promjena vremena, Sladić poručuje: Poželjeli kišu? Ide uvertira za jesen

U Bosni i Hercegovini danas je bilo vedro. Sutra ujutro na sjeverozapadu Bosne očekuje se pretežno oblačno, a u ostatku zemlje pretežno vedro. U ostatku dana u Bosni porast naoblake, a u Heregovini sunčano. Poslijepodne ponegdje u Krajini je moguća slaba kiša, a u večernjim satima u većem dijelu Bosne.

Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 stepeni. prenosi “Fokus“.

U Sarajevu prijepodne sunčano. Poslijepodne postepeno naoblačenje. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna oko 30 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

SLADIĆ: VISOKE TEMPERATURE SU IZA NAS

Ali ekstremno visoke temperature sada su iza nas. Početkom sedmice čekaju nas kiša i pljuskovi te znatno niže temperature. Poput uvertire u ranu jesen, konstatovao je bh. meteorolog Nedim Sladić te dodao:

– Poželjeli kišu? Krajina predfrontalne nestabilnosti može očekivati već u ponedjeljak. Sjeverna Hercegovina i Bosna svoju porciju od fronte dobijaju u utorak. Jug Hercegovine pak u srijedu – prognozirao je Sladić.

