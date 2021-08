Objavljena prognoza za naredna 4 dana: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

Poslije podne ponegdje u Bosni je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 °C.

Također, u srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost. Ponegdje na sjeveru, sjeveroistoku Hercegovine i jugozapadu Bosne su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna 33 do 39 °C.

U četvrtak sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 37, na jugu do 40 °C.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 37, na jugu do 40 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Facebook komentari