Vukanović: Dodik se jako plaši Vučića i zato stalno trčkara za njim

“Ne bih ja to nazvao opozicionom podrškom Miloradu Dodiku, jer smatram da je odnos prema Srbiji uvijek specifičan. Bez obzira ko bio na vlasti u Srbiji, moramo da imamo korektan odnos, što je prirodno. Sa druge strane, ne vidim zašto bi se svake godine na dan „Oluje“ držali neki veliki populistički govori”, kaže Nebojša Vukanović, poslanik opozicione SDS u parlamentu Republike Srpske, odgovarajući na pitanje da li opozicija RS-a gubi jer su njeni predstavnici zajedno sa Miloradom Dodikom bili kod Aleksandra Vučića.

U intervjuu za beogradski „Danas“, Vukanović ističe da je licemjerno kada vidite Dodika kako drži govore o „Oluji“ a upravo su on i njegova vlada dali unosne poslove hrvatskom generalu Ivanu Čermaku i njegovoj kompaniji „Kroduks“ o gasifikaciji Rafinerije nafte Brod.

Nakon ovog susreta Dodik je pristao da se sastane sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom (Christian Schmidt) na Jahorini. Da li smatrate da je Vučić uticao na njegovu odluku?

– Dodik se jako plaši Vučića, svjestan je Vučićeve moći da ga preko svojih medija i obavještajne službe može uništiti preko noći imajući u vidu sve velike afere, korupcionaške skandale i prljave poslove u kojima Dodik učestvuje. Vučić uporno ne želi da pred institucijama BiH i Republike Srpske odgovori službeno na pitanje o porijeklu i kupovini novca za vilu koju je Dodik kupio na Dedinju vrijednu milion i 700 hiljada eura. Dovoljno je da Vučić pošalje te papire da se vidi kako je Dodik prao novac i da on završi svoju političku karijeru. Dakle, Dodik je u makazama Vučićevim i može se reći da se njih dvojica baš i ne podnose, međutim, Dodik se njega boji i zato stalno trčkara za Vučićem.

Dodik bio i ostao igrač Zapada

Sa druge strane, Vučić je očito previše blizak Angeli Merkel i siguran sam da je on po direktivi Njemačke, odlučio da malo obuzda Dodika i da ga primora da bude kooperativan. Vjerujte mi, kada sam predlagao Dodiku da prekine odnose sa OHR-om i da se povuče iz zajedničkih institucija, znao sam da je samo pitanje dana kada će on da pogazi riječ koju je dao. Bio sam siguran da će vrlo brzo da se sastane sa Šmitom, jer je Dodik bio i ostao igrač Zapada i međunarodne zajednice. Njega je Zapad 1998. doveo na silu i 2006. takođe na silu. Tada je visoki predstavnik opoziciju uništio zabranio političko djelovanje i skinuo sa liste 55 ljudi. On je uvijek bio miljenik Zapada koji mu je tolerisao njegove nestašluke, kriminal a sa druge strane se oštro obračunavao sa njegovim političkim protivnicima.

Pitanje je dana kada će Dodik otići na sastanak sa Šmitom. To što on govori da ne ide sa njim na sastanak kao sa visokim predstavnikom već kao bivšim poslanikom je u najmanju ruku smiješno i licemjerno i vrijeđa inteligenciju običnog čovjeka. Sve što se sada događa jeste dogovorena igra. Valentin Incko (Inzko) je bio prijatelj Milorada Dodika, Incko je kod njega išao na slavu i siguran sam da je upravo u dogovoru sa Dodikom i Bakirom Izetbegovićem lansirao ovaj zakon neposredno pred odlazak upravo da bi podigao nacionalne tenzije na kojima bi Dodik i Izetbegović i Čović dobili najviše poena, a i skrenuli pažnju javnosti sa brojnih životnih problema kraha privrede i zdravstvenog sistema.

Opozicija je demantovala njegove tvrdnje da će ići zajedno sa njima na sastanak kod visokog predstavnika. Kakav je vaš stav?

– Dodik sada djeluje uplašeno jer očito da nema povratne informacije kako bi on mogao biti kažnjen zbog svog ponašanja. Ja sam ga godinama uporno upozoravao da ne provocira međunarodnu zajednicu, da ne sabotira institucije BiH, da ne blokira njihov rad i upravo sada se događa ono na šta sam upozoravao. Insistiram na tome da Dodik snosi odgovornost i ne vidim nijedan razlog zašto bi opozicija RS-a njemu davala slamku spasa i alibi. Mi treba i možemo imati zajedničke stavove oko nekih nacionalnih pitanja ali nikako mi ne trebamo biti slamka spasa Dodiku i niti upadati u njegove zamke. Najveći neprijatelj Republike Srpske i Srba sa ove strane Drine jeste Milorad Dodik, koga treba demokratskim sredstvima skinuti sa vlasti a ne davati alibi i imati bilo kakvu saradnju. On je uzrok svega što nam se događa, on je provocirao strance, međunarodnu zajednicu, vrijeđao muslimane, omalovažaovao žrtve on ih stalno provocirao i ne treba sad čitav narod da ispašta već onaj koji je sve ovo zakuhao. prenosi “Avaz“.

Kako vidite izlaz iz aktuelne krize nakon odluke o bojkotu rada institucija BiH?

– Podsjetiću da je Parlament RS-a nakon jedne deklaracije SDA prošle godine donio odluku da se raskine koalicija sa SDA i da predstavnici RS-a u zajedničkim institucijama prestanu da odlučuju. Poslije samo dva dana Dodik je otišao na sjednicu Predsjedništva i glasao. Nije to prvi put da on gazi ne samo svoju riječ, koja i nema nekog značaja, već što gazi odluke najviših institucija Republike Srspke kao što je Narodna skupština. On će vjerovatno na jesen otići na neku sjednicu i vrlo brzo će on pogaziti sve odluke koje je donio. Zašto? Zato što je ucijenjen i zato što ga moćnici drže u šaci. Najveći problem je što međunarodna zajednica podržava takve korumpirane političare u BiH jer im oni odgovaraju i preko njih mogu da sprovode sve svoje akcije.

Kandidirao bi se za člana Predsjedništva BiH

Vukanović je prokomentirao i da li bi se kandirao za člana Predsjedništva BiH.

– U ovakvim okolnostima nije neka velika čast biti kandidat jer to je veoma velika odgovornost ali naravno da bih pristao i da bih napravio ogroman iskorak jer imam podršku ne samo u RS već širom BiH. Ako bih bio izabran za srpskog člana Predsjedništva napravio bih jedan ogroman iskorak ka potpunoj promjeni politike, radio bih na istinskom pomirenju, smirivanju strasti, normalizaciji odnosa i prije svega osnovnim ljudskim problemima. Nije bitno promijeniti vlast koliko je bitno promijeniti sistem. Treba se obračunati sa jednom ogromnom organizacijom korumpiranih političara, pravosuđem, hobotnicom koja je zarobila sve institucije – kazao je Vukanović.

