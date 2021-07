Upaljeno narandžasto upozorenje: Na jugu danas 41 stepen, a evo šta nas čeka naredna 3 dana

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 22, na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 41 stupanj.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 37 stupnjeva.

U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 22, na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 41 stupanj, prenosi N1.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 22, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 41 stupanj.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u zapadnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 22, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu do 38 stupnjeva.

Facebook komentari