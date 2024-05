Aneli PRETRNULA od straha: Zbog OVOG Janjuševog poteza ne spava noćima: “RASPRŠTILO se na dijelove…”

Učesnica Elite Aneli Ahmić gostovala je kod voditeljke Sanje Marinković u emisiji, pa je otkrila da joj je najveći strah taj da neće opet da osjeti toplinu porodice, odnosno zajedništva kakvo je nekad imala, prije nego što se rastala s partnerom kog je najviše voljela, piše srbija danas.

Ona je pored ostalog otkrila i koji su sada njeni najveći strahovi, nakon emotivnog kraha sa Janjušem, a prije pomirenja, ali i čemu ustvari ona teži u životu i ljubavnom odnosu.

– Ja se sada mnogo plašim! Imala sam porodični život nekada i sve se to u sekundi raspršilo na dijelove. To je nešto što me jako ispunjavalo. Ja sam ustvari jedna porodična žena, iako možda ne izgledam tako! Plašim se da mi se taj porodični život kom uvijek težim, možda nikad više neće desiti. Doživjela sam ga, pronašla… sada ne znam kako će biti – rekla je ona i dodala da bi to teško imala sa Markom Janjuševićem Janjušem:

– Znam da sa Markom ne bih mogla da imam to što sam nekad imala, jer je on prosto takav da se ne vezuje za porodicu. Nije prosto takav tip, voli da švrlja i ja ne mogu da pravim od njega nešto što on nije. Žao mi je naravno da je tako, ali nisam dužna bilo koga da vaspitavam.

Inače, astrološkinja i numerološkinja Ružica Kralj gostovala je nedavno u emisiji “Pitam za druga” i analizirala aktuelne situacije i odnose u Beloj kući. Ona je otkrila šta zvezde kažu za poznate rijaliti-parove, a posebno se osvrnula na takmičare “Elite” Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša.

– Janjuš je jedna riba, ima zaštitu od gospoda Boga, ta trojka, a ta šestica ga vuče u mrak. Znači, ako je srećan, srećan je, a ako nije, onda je mrak. To se smenjuje tokom 24 sata. Vizuelno želi da bude muškarac, da bude mačo men, ali ima jako veliki beg i strah od ljubavi. Strašno želi da se zaljubi, ali da kada oseti da ga partnerka hoće, on će reći: “Ja nisam tražio ljubav, ja je nisam tražio”. Kada oseti da je ljubav tu, on napravi veštačku frku. Ja mislim da on i Aneli imaju iskrenu ljubav… Oni se jako poklapaju, sudbinski su se sreli, koja bi mogla da traje, ali će zavisiti od materijalnih stvari i sa jedne i sa druge strane – rekla je Ružica.

