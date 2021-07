Benjamina Karić: Iznenađena sam i potresena današnjim reakcijama Draška Stanivukovića

– Moram biti iskrena i reći da sam vrlo tužna i razočarana, zato što sam u Banju Luku otišla iskreno, otvorenog srca, s namjerom da gradimo mostove prijateljstva i mostove budućnosti – rekla je Karić.

Dodaje da je smatrala da će njen odlazak u Banju Luku označiti početak promjena koje mladi gradonačelnici donijeti.

– Vrlo sam iznenađena i potresena današnjim reakcijama gradonačelnika Stanivukovića. Za mene su zakon i pravo iznad svega i važe jednako za sve – rekla je Karić i dodala je da će njena ruka biti ispružena onima koji su dobronamjerni i misle dobro građanima Sarajeva i BiH.

Podsjećamo, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banje Luke, rekao je da je današnja odluka najveća moguća katastrofa.

– To je jedan strahovito loš potez. Iako nikad ranije nisam za njegov rad to rekao, za ovaj potez mogu reći da je kukavički. Pokazujete neku vrstu hrabrosti prije nego što odete. Mislim da je to veoma loše i može tenzije dodatno produbiti, to nikako nije dobro za Republiku Srspku i za naš narod – rekao je, između ostalog, Stanivuković. prenosi 2Faktor“

