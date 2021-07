Dodik: Neka mi Amerikanci uvode kakve hoće sankcije, to pokazuje nemoć Bidena

“Želim samo da kažem da su vrlo intenzivni politički susreti na nivou BiH. RS je spreman da se dogovora o svim aranžmanima koji su neophodni. Mislim da su Hrvati poslali poruku da žele razgovarati u ovom formatu, a čujem da neki Bošjaci ne žele. Misli da je spremnost na dogovor jedino rješenje da se nešto ovdje napravi. Ma, ne čekati uvijek međunarodnu zajednicu koja je većinom isključivo na jednoj strani. Osnova posjete koju smo imali ovih dana je pitanje izbornog zakona u BiH. RS je već prije 12 godina definisala stav o ovom pitanu. RS je spreman da uđe u izmjene ustava. Republika Srpska bira Srbina, da se on mijenja rječju 1, da sve ostalo ostaje isto. Mi smo četiri godine pregovarali oko toga. Tu je bilo stalnih zahtjeva na naše gubljenja prava od strane Bšnjaka. Mi smo tada rekli da ćemo čekati da se dogovore Hrvati i Bošnjaci. Oni ne uspijevaju da nađu ni jedan model dogovora koji bi bio održiv. RS nema namjeru da se uključuje u promjenu izbora člana Predsjedništva u Federaciji. Nismo protiv bilo kojeg načina dogovora u Federaciji, mi ćemo ih podržati šta god da odluče. Mislim da je RS trebala da izađe s jednom novom inicjativom. Trebali smo predložiti na direktnim izborima gdje se bira član predsjedništva iz RS-a. Mislim da bi to doprinjelo mogućnosti da RS ima dualizam u vlasti kada su na dvije ključne pozicije ljudi iz različitih partija. Znam da će to opozicija odmah poletjeti da odbije, a ja ih pozivam da razmisle i pogledaju.”

“Sada kada su došli na red izbori između Hrvata i Bošnjaka, oni su dočekali da upletu RS u taj dogovor. Mi u to nećemo ulaziti. RS će podržati dogovor, kakav god da je, nećemo pitati zašto je to tako ili ovako. Jer na prostoru Federacije oni imaju pravo da se dogovore kako hoće. Mi nismo u procesu za izbor člana predsjedništva Federacije namjerno. Ne želimo biti dio tog procesa. Međunarodna pažnja koja se žele privući je dio politike Bošnjaka. Oni uvijek idu na to da nešto izmisle. Mi ne želimo da se bilo šta imputira RS-u u ovom postupku. Gospodo Bošnjaci i Hrvati, dogovorite se i mi ćemo vas podržati. Neki iz RS-a žele da se uključe u priču oko toga, ali ja ih podsjećam na politiku koju smo odabrali prije 10-ak godina”.

“I danas smo imali priliku da razgovaramo s predstavnicima SAD-a i EU-a. Oni su nam kazali da ovu stvar trebaju riješiti domaće političke strukture. Oni su samo došli da podrže sve vrste dogovora. Vidimo da Bošnjaci opet počinju s blefiranjem. Hrvati su u pravu kada traže rješenje da se izbori za mehanizam koji će im garantovati njihovog predstavnika. Ja to sebi dajem za pravo da kažem. Razumijem poziciju Hrvata. Apelujem da se organizuje mehanizam u kojem će Hrvati biti zadovoljni. Mi ćemo pokušati ohrabriti ove iz međunarodne zajednice kako bismo im pojasnili kakva je situacija”. prenosi 2Radiosarajevo“.

“Mi smo danas u razgovoru sa predstavnicima međunarodne zajednice rekli da pokušaj imenovanja visokog predstavnika nije u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma. Njihvo je odgovor je da smo ostali samo mi i Rusija na toj strani. To je njihov pokušaj da kažu da smo mi pod ruskim uticajem. Amerika i Europa tim povodom nisu fer. Mislim da smo im to vrlo jasno rekli. To je nešto što će ostati naša politika kada dođe visoki predstavnik. Naš stav je da on nije legalan i ne možemo prihvatiti bilo kakvo njegovo ponašanje”.

“Očigledno je da se u BiH opet vraća međunarodna intervencija i da on ima za cilj ostvariti bolesne planove isključivo jedne strane. Pokušava se dovesti visoki predstavnik koji će biti na strani Bošnjaka. Po njihovom mi nismo momci koji slušaju SDA i njihove želje da nam prodaju neke stvari. U tom pogledaju mislim da se trebamo vratiti nekom početku. Imamo skupštinu RS koja je odredila tim za pregovore. Mi uvijek vodimo pregovore za bilo koje pitanje. RS je danas stabilna država, koja ima rast u ekonomiji, koja ovog mjeseca povećava plate. Imamo veću prosječnu platu nego u Federacji. Pale su na taj način sve priče o lošoj Republici Srpskoj, da nemamo ovo ili ono. Mogu da ih razumijem, zaista treba biti čovjek sa debelim želucem da proguta sve žabe koje dolaze od ljudi koji se zalažu za poštenje i tako dalje, a imaju problema sa zakonom i krše ga. Bilo bi dobro da se u političkoj sceni uvede malo obraza.”

“Treba zabraniti Radoviću da priča o borbi protiv korupcije. Treba imati dobar želudac pa progutati te priče”.

Uslijedila su novinarska pitanja:

Možete li nam otkriti ko je vratio asimetrično rješenje u pregovore?

“Bošnjaci ovu priču potežu kako se ništa ne bi desilo. Ja nemam ništa s izborima u Federaciji kada je u pitanju izbor za člana Predsjedništva. Mogu ga birati na Marsu što se mene tiče. Ali, ako očekuju da ćemo mi ponovo nešto mijenjati, to ne mogu očekivati. Ta priča je zabluda.”

Šefik Džaferović je maloprije kazao da bi se trebalo pričati o načinu funkcionisanja Vijeća naroda RS jer Bošnjaci nikada nisu dobili priliku da pokažu neki vitalni interes. Jeste li spremni izmijeniti nešto po tom pitanju?

“Džaferović je zadnji koji može o tome govoriti. Vijeća naroda nema u Dejtonu. To je nama nametnuto od međunarodne zajednice. S druge strane, u Federaciji je Dom naroda predviđen Dejtonom. Srbi sve ove godine nisu imali priliku tu da ništa pokažu. Nikada nismo do prije ovih posljednjih izbora imali popunjen broj Srba u Domu naroda, uvijek je ostao poneki neizabran. To nikada nisu htjeli da rješe, a nama šalju ovakve poruke. Bolje bi mu bilo da ne poteže to pitanje jer bismo mogli ukinuti Vijeće naroda, a ne da ga Džaferović modelira kako hoće”, kazao je Dodik.

Ponovo se počelo govoriti o sankcijama SAD-a otkad je Biden poredsjednik. Jeste li pričali s Bidenom o tome?

“Što se nas tiče, iz Amerike mogu da prijete kako hoće. Ja sam godinama pod tim sankcijama i ne osjećam se uopšte loše. Što bih ja imao obavezu prema njima zbog sankcija koje dolaze sa stanovištva tvrdnji koje su laž? Ja sam dobio sankcije jer kršim dejtonski sporazum. Ali, mene to ne dotiče. Dok mene bira narod RS ja ću voditi politiku kao do sada. Nikada ja nisam tražio da se uvedu mjere koje su prema Bošnjacima ili Hrvatima, a Džaferović i Komšić to stalno traže za Srbe. Neka Amerikanci rade sankcije kakve hoće. Ja ostajem na politici kao do sada. Želim jačati autonomiju RS-a, ako to nije moguće onda ćemo imati dogovore oko mirnog razlaza. Mislim da to ne vrijeđa nikoga. Dajte nam ono što pripada nama. Nama puno više pripada po Dejtonu nego što trenutno imamo. Otimaju nam. Mi imamo najbolju moguću saradnju sa Kinom, Rusijom, Srbijom, Mađarskom… Ne bježimo ni od saradnje s Amerikom. To je naša politika. U NATO ne želimo, u EU želimo. Sankcije su dokaz nemoći Bidena i SAD-a da se na taj način pridruži njihovim politikama”, poručio je Dodik.

Facebook komentari