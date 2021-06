Salkić komentarisao presudu Stanišiću i Simatoviću: Presuda uključuje činjenicu da je Srbija provela agresiju u BiH

Kako je rekao Salkić, presuda Stanišiću i Simatoviću je veoma važna presuda koju treba dobro iščitati i razumjeti.

“Ono što je vijeće bez ikakve sumnje utvrdilo je to da su određena politička i vojna lica Srbije, Republike Srpske i Republike Srpske Krajine učestvovala u udruženom zločinačkom poduhvatu. Ovo je direktna veza Srbije sa onim što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i direktna veza tadašnjeg rukovodstva Srbije sa svim zločinima koji su se dešavali u BiH.

To uključuje činjenicu da je Srbija učestvovala u međunarodnom oružanom sukobu, dakle u BiH, i da je provela agresiju. Ja to na takav način tumačim. To što su dobili po 12 godina, to što nije utvrđena njihova lična odgovornost, teško je bilo očekivati da će kao nosioci čitavih operacija ići na teren i nekoga ubijati“, istakao je Salkić.

“Oni su proglašeni krivim za pet tački optužnice. Jasno je da su bili dio cijelog ovog projekta. Kako je sad vijeće to definisalo, to je za komentar ljudi koji su od struke, ali ono što je meni najvažnije je to da je vijeće bez ikakve sumnje utvrdilo da su određena vojna i politička lica iz Srbije i Srpske Krajine u Hrvatskoj i RS učestvovala u UZP protiv nesrpskog stanovništva, što je imalo za posljedicu torturu, mučenja, ubijanja i sve ono drugo što im se stavlja na teret“, dodao je potpredsjednik RS.

O tome postoji li po njegovoj pretpostavki mogućnost tužbe BiH u kontekstu Srbije Salkić je kazao da se treba sačekati i tužilaštvo i odbrana, ali da po postojećem ustavnom okviru kakav jeste u BiH, teško je očekivati da će se steći uslovi za to.

“Po ekskluzivnom pravu Srba iz ovog dijela BiH koji se nepravedno zove samo po jednom narodu RS, entitetskom glasanju, mehanizmu vitalnog nacionalnog interesa u Predsjedništvu, načinu odlučivanja u Vijeću ministara i u Parlamentarnoj skupštini BiH, teško je očekivati da mi možemo postići takvu vrstu konsenzusa da tužimo Srbiju za agresiju, zločine, štetu i sve ono što je prouzrokovalo njihovo učešće u ovom međunarodnom oružanom sukobu“, komentarisao je.

“Presuda važna za historiju”

Istakao je Salkić za N1 i da je važno za historiju da imamo presudu i da u svakom trenutku, ako se stvore uslovi da se može pokrenuti jedan takav proces, da bi sigurno bio od koristi, kako je naveo.

Jovica Stanišić i Franko Simatović osuđeni su na po 12 godina. Osuđeni su da su pomagali i podstrekavali zločine koji su imali za cilj prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba, ali samo iz Bosanskog Šamca, putem činjenja krivičnih dijela progona, ubistva, deportacije i nehumanih djela. Proglašeni su odgovornim po svih pet tačaka optužnice, ali ne za planiranje zločina. Pretresno vijeće je potvrdilo da su se dogodili strašni zločini u mjestima navedenim u optužnici (BiH i RH), ali ne da su ih oni naredili.

Ostaju u pritvoru dok im se ne odredi zemlja u kojoj će služiti kaznu. U kaznu im je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

