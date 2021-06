Užasne Tegeltijine izjave o Mladiću, Mustafić mu poručio: “Ovo je najveća sramota!”

Dalje je nastavio:

Što se tiče Srba, oni nemaju osnova da vjeruju u medjunarodnu pravdu ni po jednom osnovu. Srpski sud o Generalu Mladiću već davno je izrečen te postao pravosnažan i nepromjenljiv, a taj sud je svakom Srbinu, poslije Božijeg, onaj najvažniji! — Milan Tegeltija (@Milan_Tegeltija) June 8, 2021

Na ovo mu je odgovorio Dino Mustafić, bh. redatelj.

“Milane, šta to radite čovječe?! Pa Vi ste do jučer bili predsjednik VSTV-a, kako to govorite javno?

Očito ste odlučili da se više nikada ne bavite svojim poslom, nego da budete megafon nacionalističke politike u BiH.

Izdali ste svoj poziv. To je najveća moguća sramota“, poručio je Mustafić, prenosi “Novi“.

