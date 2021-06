Idućih dana u BiH nas očekuju stabilnije vremenske prilike

Nakon nestabilnog vikenda, idućih dana u Bosni i Hercegovini očekuju nas stabilnije vremenske prilike. U Bosni će preovladavati oblačno a na prostoru Hercegovine uz više sunčanih intervala, bit će i nešto toplije.

Od četvrtka (10.06.) u Bosni i na sjeveru Hercegovine izvjesni su kraći lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Na krajnjem jugu zemlje uglavnom djelimično sunčano i stabilno. Temperature zraka ugodne i primjerene ovom dobu godine.

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od 10°C do 16°C u Bosni, na jugu zemlje do 18°C. Najviše dnevne temperature između 23°C i 28°C, u Hercegovini do 31°C.

Prema dostupnim numeričkim podacima, stabilizacija vremenskih prilika moguća je od nedjelje 13.06. Stabilno, sunčano i nadprosječno toplo očekuje nas tokom većeg dijela sljedeće sedmice.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od 14°C i 19°C u Bosni, do 22°C u Hercegovini. Maksimalne temperature varirat će između 26°C i 31°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 33°C.

