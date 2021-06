Nana Fata: “Tukli je, sudili, čekali da umre, govorila da s njom neće lahko završiti”

E, Boga mi, neće sa mnom lahko završiti, kazala je nana Fata Orlović u maju 2010. godine kada je sutkinja Općinskog suda u Srebrenici presudila je da Zvorničko-tuzlanska eparhija nije kriva što je otela privatnu imovinu i bespravno sagradila crkvu u dvorištu Fate Orlović u Konjević-Polju, piše “Radio Sarajevo“.

“Šejtan u mantiji”

Prošlo je od tada 11 godina i još 11 prije toga, ukupno 22 godine, od početka epske nanine borbe za svoju avliju “gdje će moji sinovi sagraditi svoje kuće”. To je borba koju će historija, pravne nauke i politologija sigurno izučavati.

“Nastavljam borbu sa šejtanom u mantiji”, govorila je aludirajući na tadašnjeg vladiku zvorničkog tuzlanskog, zloglasnog Kačavendu.

“Ovo sve radi Vasilije Kačavenda. On se pita i u sudu i u Dodikovoj vladi. Ono što je radio 1992. godine kada je huškao Srbe na muslimane, blagosiljo im puške, mitraljeze i noževe, radi i danas, samo na drugačiji način”, govorila je novinarki Almasi Hadžić.

Rahmetli Fahrija Karkin, koji je u međuvremenu preselio na Ahiret, a čiji sin Rusmir je ovu pravnu bitku doveo do kraja, kazao je tada autoru ovih redaka kako se postupak razvlači i da se čeka da nana umre.

Kako je nana bila žilava i nije odustajala, u septembru te 2010. godine je i fizički napadnuta u njezinoj avliji.

Vjerovala je da je žele ubiti ili nekažnjeno ubrzati njezinu smrt.

Povrede su joj tada sanirane, a zdravstveno stanje joj je pogoršano i povišenim šećerom.

“Boli me ruka od posjekotine i rame od napada kada me policajac odgurnuo. Preživjela sam mnogo uvreda i poniženja u ovih 11 godina otkako se borim s izmještanjem crkve s mog imanja. Ipak, ovo mi je bilo najteže. Umjesto da na Bajram s porodicom i prijateljima dijelim radosti, ja u vlastitoj avliji prolijevam svoju krv. Nemam više ni snage ni zdravlja. Oni mene kao da tjeraju da sama počnem kopati crkvu”, kazala je tada nana Fata novinaru “Dnevnog avaza” Admiru Muslimoviću.

Uvijek je bila otvorena i jasno sagledavala političke procese koji su se vezali uz njezin slučaj.

“Nemam ja više šta tražiti od vlasti i policije RS. Pa, oni mi ovo sve i rade. Kakvu zaštitu mogu tražiti od nadležnih, kada mi jedan od njih kaže da će me ubiti?! Meni je krivo što me predstavnici vlasti koje smatram svojim nisu zaštitili u ovih 11 godina. Služim im samo za ubiranje političkih poena, dok se oni zajedno s onima koji me maltretiraju, grle i ljube po kafanama”, govorila je Orlović.

Sada je 25 godina od početka nanine pravne bitke!

Nana je nadživjela i u političkom i u fizičkom smislu gotovo sve one koji su joj radili o glavi, provocirali, fizički napadali, sudili, proganjali, čekali da umre. Savjetovali su joj da za pare crkvu ostavi na sadašnjoj parceli.

NE, rekla je nana i ostala dosljedna tome do kraja.

Nema tog muškarca…

Nema tog muškarca koji bi izdržao ono što je na svoj košulji i mahrami iznijela nana Fata.

Nana Fata Orlović najbolji je političar u Bosni i Hercegovini, izjasnili su se u martu 2007. gledatelji Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem, koja je tada emitirana na NTV “Hayat”.

Da, mnogo toga bi od nje mogli naučiti u borbi za Bosnu i Hercegovinu i borbi za bolju Bosnu i Hercegovinu oni koji tu borbu masno naplaćuju.

Nada Fata je, kako reče Dragan Bursać, svjetionik borbe za istinu i pravdu.

Nana Fata bila je i ostat će istinska – heroina bosanska, piše “Radio Sarajevo“.

