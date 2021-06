Stanivuković ponovo u policiji: Idem da me Lukač i ostali saslušavaju

Uoči ispitivanja Stanivuković se obratio okpljenim građanima ispred zgrade policije.

“S obzirom da sam ovdje toliko često ne znam šta novo da kažem. Privatna država, privatne institucije. Ovo je jedina zemlja u kojoj krivične prijave dobijaju oni koji se bore protiv kriminala. To je jedini apsurd. Nemam nikog drugog komentara za to. Ovo nas ne dira niti utiče negativno. Naprotiv, osjećamo se pozitivno i motivisano i da idemo naprijed. Dobit ću još krivičnih prijava, nije puno 70, 80 sudskih procesa. To je isuviše malo, meni treba još. Ponosan sam na snagu koju pokazuje inspekcija grada i komunalna policija”, naveo je Stanivuković.

Tvrdi da je sporni objekat u Banjaluci “nelegalan” i da su “to dokazali”.

“Pune četiri godine imamo bespravno nadograđeni objekat. Ovo nije borba protovi jednih. Njegov sestrić je postavio 30, 40 nelegalnih bilborda. Njegova kćerka, Dodikova, je sagradila nelegalno objekte. Da li je to jasno gdje živimo. Idemo u policiju da me Lukač i ostali saslušavaju. Ne mogu više da kradu, tako im je ugrožena bezbjednost. Ovo su Kafkini procesi, ali šta me briga, postajemo još snažniji. Zaustavit ćemo privatnu državu. Hvala im što nam čine uslugu da čim prije padnu s vlasti”, dodao je Stanivuković. prenosi “N1“.

